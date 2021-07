A massa de ar fria continua atuando sobre o Rio Grande do Sul, com variação de nebulosidade em todas as regiões.

Sexta-feira, 02/07/2021

Céu: Parcialmente nublado com períodos de nublado, sujeito a formação de nevoeiro ao amanhecer.

Ventos: Noroeste/oeste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 06ºC Máx.: 17ºC

Sábado, 03/07/2021

Céu: Parcialmente nublado com períodos de claro.

Ventos: Sudeste/leste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 06ºC Máx.: 16ºC

Domingo, 04/07/2021

Céu: Parcialmente nublado com períodos de nublado.

Ventos: Nordeste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 06ºC Máx.: 16ºC

Previsão elaborada pela meteorologista: Eliane Grala Pereira Alves