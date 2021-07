A atuação de uma massa de ar seco e frio sobre o Rio Grande do Sul deixará todas as regiões com predomínio de sol e com pouca elevação das temperaturas.

Sexta-feira, 16 de julho de 2021

Céu: parcialmente nublado, passando a claro – Nevoeiro

Ventos: de Sudeste/nordeste, fracos a moderados

Temperaturas: Mín.: 8ºC Máx.: 17ºC

Sábado, 17 de julho de 2021

Céu: claro com períodos de parcialmente nublado – Nevoeiro

Ventos: de Oeste/sudoeste, fracos a moderados com rajadas ocasionais

Temperaturas: Mín.: 7ºC Máx.: 17ºC

Domingo, 18 de julho de 2021

Céu: claro

Ventos: de Sudoeste, fracos a moderados com rajadas

Temperaturas: Mín.: 4ºC Máx.: 12ºC

Previsão elaborada pelo meteorologista Eliton Lima de Figueiredo