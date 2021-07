A massa de ar seco e frio permanece atuando sobre o Rio Grande do Sul, mantendo o dia ensolarado em todas as regiões. Apenas a metade Sul do Estado terá variação de nebulosidade. As temperaturas terão elevações na maioria das regiões.

Sexta-feira, 23/07/2021

Céu: Claro

Vento: Nordeste, fraco a moderado

Temperatura: Mín.: 09ºC Máx.: 25ºC

Sábado, 24/07/2021

Céu: Parcialmente nublado com períodos de nublado

Vento: Nordeste, fraco a moderado

Temperatura: Mín.: 10ºC Máx.: 26ºC

Domingo, 25/07/2021

Céu: Nublado, com pancadas isoladas de chuva, passando a parcialmente nublado

Vento: Noroeste, fraco a moderado

Temperatura: Mín.: 14°C Máx.: 27ºC

Previsão elaborada pela meteorologista: Gilsane Costa Pinheiro