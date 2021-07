A massa de ar polar continua sobre o Rio Grande do Sul, mantendo as temperaturas baixas e com possibilidade de formação de geada, principalmente no centro/oeste do Estado.

Sábado 31/07/2021

Céu: Claro, passando a parcialmente nublado. Formação de geada e nevoeiro.

Vento: Nordeste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 04ºC Máx.: 18ºC

Domingo 01/08/2021

Céu: Parcialmente nublado, com períodos de nublado.

Vento: Nordeste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 07°C Máx.: 18ºC

Previsão elaborada pela meteorologista: Gilsane Costa Pinheiro