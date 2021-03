Análise

A maior parte do Rio Grande do Sul, terá apenas variação de nebulosidade, devido a atuação de uma massa de ar seco, somente o litoral gaúcho terá chances de ocorrência de pancadas isoladas de chuva devido ao fluxo de umidade vindo do Oceano Atlântico.

Previsão do Tempo para Caçapava

Sexta-feira 19/03/2021

Céu : Parcialmente nublado.

Vento: Leste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín: 17ºC Máx: 30ºC

Sábado 20/03/2021

Céu: Claro passando a nublado com chuva e trovoada.

Vento: Nordeste, fracos a moderados com rajadas.

Temperatura: Min: 18ºC Máx: 31ºC

Domingo 21/03/2021

Céu: Nublado com pancadas de chuva passando a parcialmente nublado.

Vento: Noroeste/Sudeste, fracos a moderados.

Temperatura: Min: 17ºC Máx: 25ºC

Meteorologista: Gilsane Costa Pinheiro