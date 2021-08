Uma massa de ar quente atuará sobre o Estado, deixando todas as regiões com predomínio de sol e temperatura elevada. A aproximação de uma frente fria causará pancadas de chuva e trovoadas a partir da noite, principalmente nas regiões que fazem fronteira com o Uruguai.

Sexta-feira, 20/08/2021

Céu: parcialmente nublado, passando a nublado com pancadas de chuva e trovoadas

Ventos: sudeste, fracos a moderados

Temperatura: Mín.: 16ºC Máx.: 21ºC

Sábado, 21/08/2021

Céu: nublado com pancadas de chuvas, passando a parcialmente nublado

Ventos: sudeste/leste, fracos a moderados

Temperatura: Mín.: 14ºC Máx.: 18ºC

Domingo, 22/08/2021

Céu: Parcialmente nublado, com períodos de claro

Ventos: Nordeste/sudeste, fracos a moderados

Temperatura: Mín.: 14ºC Máx.: 27ºC

Previsão elaborada pela meteorologista: Eliane Grala Pereira Alves