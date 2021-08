Nebulosidade sobre as regiões Norte e Nordeste do Estado, com pancadas de chuva associadas à frente fria. Nas demais regiões, uma massa de ar seco atua proporcionando tempo estável, com predomínio de sol e declínio de temperatura.

Sexta-feira, 27 de agosto de 2021

Céu: claro, com formação de nevoeiro

Ventos: leste, fracos a moderados

Temperatura: Mín.: 7ºC Máx.: 18ºC

Sábado, 28 de agosto de 2021

Céu: Parcialmente nublado, passando a nublado

Ventos: nordeste/leste, fracos a moderados

Temperatura: Mín.: 8ºC Máx.: 19ºC

Domingo, 29 de agosto de 2021

Céu: nublado, passando a parcialmente nublado

Ventos: sudeste, fracos a moderados

Temperatura: Mín.: 14ºC Máx.: 18ºC

Previsão elaborada pela meteorologista Eliane Grala Pereira Alves