A atuação de um centro de baixa pressão atmosférica deixará a maior parte do Rio Grande do Sul com o céu encoberto. As regiões Norte e Nordeste terão pancadas de chuva.

Sexta-feira, 24 de setembro

Céu: Parcialmente nublado, com períodos de nublado – nevoeiro

Ventos: de Sudeste, fracos a moderados

Temperatura: Mín.: 9ºC Máx.: 18ºC

Sábado, 25 de setembro

Céu: Parcialmente nublado, passando a claro – nevoeiro

Ventos: de Sudeste, fracos a moderados

Temperatura: Mín.: 10ºC Máx.: 22ºC

Domingo, 26 de setembro

Céu: Claro – nevoeiro

Ventos: de Nordeste/sudeste, fracos a moderados

Temperatura: Mín.: 12ºC Máx.: 26ºC

Previsão elaborada pelo meteorologista Eliton Lima de Figueiredo