Uma frente fria chega ao Rio Grande do Sul com pancadas de chuva em todas as regiões e trovoadas na metade Norte do Estado.

Sexta-feira, 01 de outubro de 2021

Céu: nublado, com pancadas de chuva e períodos de parcialmente nublado

Ventos: sudoeste/sul, fracos a moderados

Temperatura: Mín.: 16ºC Máx.: 21ºC

Sábado, 02 de outubro de 2021

Céu: Parcialmente nublado, com períodos de claro

Ventos: leste, fracos a moderados

Temperatura: Mín.: 11ºC Máx.: 23ºC

Domingo, 03 de outubro de 2021

Céu: nublado, com pancadas de chuva

Ventos: sudoeste, fracos a moderados

Temperatura: Mín.: 13ºC Máx.: 21ºC

Previsão elaborada pela meteorologista Eliane Grala Pereira Alves