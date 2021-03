Análise:

A maior parte do Rio Grande do Sul ficará predomínio de sol durante o dia, apenas a região de fronteira com o Uruguai terá ao logo do dia ao aumento da nebulosidade pancadas de chuva e trovoadas devido a aproximação de uma área de baixa pressão atmosférica.

Previsão do Tempo para Caçapava do Sul:

Sexta-feira, 26/03/2021

Céu: Nublado com pancadas de chuva e trovoadas com períodos de parcialmente nublado

Ventos: Noroeste/oeste, fracos a moderados com rajadas

Temperatura Mín: 19ºC Máx: 30ºC

Sábado, 27/03/2021

Céu: Nublado com pancadas de chuva e trovoadas

Ventos: Noroeste, fracos a moderados com rajadas

Temperatura: Mín: 19ºC Máx: 22ºC

Domingo, 28/03/2021

Céu: Nublado com pancadas isoladas de chuva passando a parcialmente nublado

Ventos: Oeste/sudoeste, fracos a moderados com rajadas

Temperatura: Mín: 17ºC Máx: 25ºC

Previsão elaborada pela meteorologista Vladair Morales de Oliveira