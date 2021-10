A atuação de uma massa de ar seco e estável sobre o Rio Grande do Sul proporcionará uma sexta-feira ensolarada e com elevação das temperaturas em todas as regiões do Estado.

Sexta-feira, 22 de outubro

Céu: Claro – Nevoeiro

Ventos: Leste, fracos a moderados

Temperatura: Mín.: 12ºC Máx.: 26ºC

Sábado, 23 de outubro

Céu: Parcialmente nublado, passando a nublado com pancadas de chuva e trovoadas

Ventos: Nordeste/sudoeste, fracos a moderados

Temperatura: Mín.: 16ºC Máx.: 28ºC

Domingo, 24 de outubro

Céu: Parcialmente nublado, passando a claro

Ventos: Sul, fracos a moderados

Temperatura: Mín.: 14ºC Máx.: 24ºC

Previsão elaborada pelo meteorologista Eliton Lima de Figueiredo