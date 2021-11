Com o afastamento de áreas de instabilidade, o Estado apresenta variação de nebulosidade ao longo do período em todas as regiões.

Sexta-feira, 05 de novembro de 2021

Céu: parcialmente nublado, passando a nublado com pancadas de chuva e possíveis trovoadas.

Vento: Nordeste/Sudeste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 18ºC Máx.: 29ºC

Sábado, 06 de novembro de 2021

Céu: nublado, passando a parcialmente nublado.

Vento: Sudeste/Leste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 17ºC Máx.: 24ºC

Domingo, 07 de novembro de 2021

Céu: nublado, com períodos de parcialmente nublado.

Vento: Leste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 16°C Máx.: 24ºC

Previsão elaborada pela meteorologista Gilsane Costa Pinheiro