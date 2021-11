A maior parte do Rio Grande do Sul terá predomínio de sol com variação de nebulosidade na faixa litorânea. Apenas as regiões Norte e Noroeste terão períodos com pancadas isoladas de chuva devido à aproximação de uma área de instabilidade atmosférica.

Sexta-feira, 12 de novembro de 2021

Céu: parcialmente nublado com períodos de claro – Nevoeiro

Ventos: de Leste, fracos a moderados, com rajadas ocasionais

Temperatura: Mín.: 13ºC Máx.: 26ºC

Sábado, 13 de novembro de 2021

Céu: claro

Ventos: de Leste, fracos a moderados, com rajadas

Temperatura: Mín.: 13ºC Máx.: 29ºC

Domingo, 14 de novembro de 2021

Céu: parcialmente nublado, passando a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas

Ventos: de Nordeste/Sudoeste, fracos a moderados, com rajadas

Temperatura: Mín.: 15ºC Máx.: 32ºC

Previsão elaborada pelo meteorologista Eliton Lima de Figueiredo