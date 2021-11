Céu ensolarado em todas as regiões do Estado do Rio Grande do Sul devido à atuação de uma massa de ar seco e fria.

Sexta-feira, 19 de novembro de 2021

Céu: Claro

Ventos: Sudeste, fracos a moderados, com rajadas ocasionais

Temperatura: Mín.: 12ºC Máx.: 27ºC

Sábado, 20 de novembro de 2021

Céu: Claro – Nevoeiro

Ventos: Leste, fracos a moderados, com rajadas ocasionais

Temperatura: Mín.: 11ºC Máx.: 29ºC

Domingo, 21 de novembro de 2021

Céu: Claro

Ventos: Nordeste, fracos a moderados

Temperatura: Mín.: 13ºC Máx.: 33ºC

Previsão elaborada pela meteorologista Vladair Morales de Oliveira