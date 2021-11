Uma frente fria chega ao Estado com pancadas de chuva e trovoadas em todas as regiões, e possibilidade de queda de granizo no Oeste e no Noroeste.

Sexta-feira, 26 de novembro de 2021

Céu: nublado, com pancadas de chuva

Ventos: noroeste/sul, fracos a moderados, com rajadas ocasionais

Temperatura: Mín.: 17ºC Máx.: 24ºC

Sábado, 27 de novembro de 2021

Céu: nublado, com períodos de melhoria

Ventos: sudeste, fracos a moderados

Temperatura: Mín.: 17ºC Máx.: 27ºC

Domingo, 28 de novembro de 2021

Céu: parcialmente nublado, passando a nublado com pancadas de chuva

Ventos: nordeste/noroeste, fracos a moderados

Temperatura: Mín.: 17ºC Máx.: 25ºC

Previsão elaborada pela meteorologista: Eliane Grala Pereira Alves