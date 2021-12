Variação de nebulosidade no Sul e na faixa Leste do Estado. Nas demais regiões do Rio Grande do Sul, céu ensolarado devido a uma massa de ar seco.

Sexta-feira, 03 de dezembro de 2021

Céu: claro

Ventos: nordeste, fracos a moderados

Temperatura: Mín.: 12ºC Máx.: 30ºC

Sábado, 04 de dezembro de 2021

Céu: claro, passando a parcialmente nublado

Ventos: nordeste/leste, fracos a moderados

Temperatura: Mín.: 14ºC Máx.: 31ºC

Domingo, 05 de dezembro de 2021

Céu: parcialmente nublado

Ventos: sudeste, fracos a moderados

Temperatura: Mín.: 17ºC Máx.: 30ºC

Previsão elaborada pela meteorologista Eliane Grala Pereira Alves