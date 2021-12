Predomínio de sol na maior parte do Rio Grande do Sul, com a ação de uma massa de ar seco. Na faixa leste, variação de nebulosidade devido ao fluxo de umidade que vem do Oceano.

Sexta-feira, 10 de dezembro de 2021

Céu: parcialmente nublado, passando a claro – nevoeiro.

Ventos: leste/sudeste, fracos a moderados, com rajadas ocasionais.

Temperatura: Mín.: 13ºC Máx.: 31ºC

Sábado, 11 de dezembro de 2021

Céu: parcialmente nublado, passando a nublado.

Ventos: nordeste/leste, fracos a moderados, com rajadas ocasionais.

Temperatura: Mín.: 15ºC Máx.: 31ºC

Domingo, 12 de dezembro de 2021

Céu: nublado, com períodos de parcialmente nublado.

Ventos: nordeste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 20ºC Máx.: 32ºC

Previsão elaborada pela meteorologista Vladair Morales de Oliveira