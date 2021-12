Áreas de instabilidades proporcionam pancadas de chuva na metade Oeste, Nordeste e Norte do Rio Grande do Sul. Nas demais regiões, céu com variação de nebulosidade.

Quinta-feira, 23 de dezembro de 2021

Céu: claro.

Ventos: Leste/Sudeste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 15ºC Máx.: 33ºC

Sexta-feira, 24 de dezembro de 2021

Céu: claro.

Ventos: Nordeste/Leste, fracos a moderados com rajadas.

Temperatura: Mín.: 15ºC Máx.: 34ºC

Sábado, 25 de dezembro de 2021

Céu: claro, passando a parcialmente nublado.

Ventos: Nordeste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 17°C Máx.: 34ºC

Feliz Natal

Previsão elaborada pela meteorologista Gilsane Costa Pinheiro