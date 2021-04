Análise:

Uma massa de ar seco predomina sobre o Rio Grande do Sul e deixa o dia ensolarado em todas as regiões. A temperatura deve elevar-se ao longo do dia com a presença do sol.

Sexta-feira 23/04/2021

Céu: Claro passando a parcialmente nublado – Nevoeiro

Ventos: Nordeste, fracos a moderados

Temperatura: Mín: 13ºC Máx: 28ºC

Sábado 24/04/2021

Céu: Parcialmente nublado passando a nublado com pancadas de chuva e trovoadas

Ventos: Nordeste/sudoeste, fracos a moderados

Temperatura: Mín: 15ºC Máx: 26ºC

Domingo 25/04/2021

Céu: Nublado com pancadas isoladas de chuva e trovoadas passando a parcialmente nublado

Ventos: Oeste/sudoeste, fracos a moderados

Temperatura: Mín: 16ºC Máx: 21ºC

Previsão elaborada pela meteorologista Vladair Morales de Oliveira