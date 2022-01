Uma massa de ar seco atua sobre a maior parte do Rio Grande do Sul, com pouca variação de nebulosidade. Nas regiões Norte e Nordeste e no litoral, pode haver variação de nebulosidade, com pancadas isoladas de chuva devido à umidade decorrente da circulação que vem do oceano.

Sexta-feira, 07 de janeiro de 2022

Céu: claro, com períodos de parcialmente nublado.

Ventos: Leste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 14ºC Máx.: 31ºC

Sábado, 08 de janeiro de 2022

Céu: parcialmente nublado, com períodos de nublado.

Ventos: Nordeste/Leste, fracos a moderados com rajadas ocasionais.

Temperatura: Mín.: 16ºC Máx.: 30ºC

Domingo, 09 de janeiro de 2022

Céu: parcialmente nublado, com períodos de nublado.

Ventos: Nordeste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 18ºC Máx.: 32ºC

Previsão elaborada pela meteorologista Eliane Grala Pereira Alves