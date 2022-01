Predomínio de sol na maior parte do Rio Grande do Sul, com a ação de uma massa de ar seco e quente. Áreas de instabilidade podem ocasionar chuva no Nordeste e no Litoral Norte na sexta-feira. No final de semana, forte calor e pancadas de chuva em todas as regiões, com chances de temporal.

Sexta-feira, 14 de janeiro de 2022

Céu: Claro, passando a parcialmente nublado.

Ventos: Noroeste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 21ºC Máx.: 38ºC

Sábado, 15 de janeiro de 2022

Céu: Claro, com períodos de nublado e pancadas de chuva

Ventos: Noroeste, fracos a moderados, com rajadas ocasionais à noite.

Temperatura: Mín.: 26ºC Máx.: 38ºC

Domingo, 16 de janeiro de 2022

Céu: Parcialmente nublado, passando a nublado com pancadas de chuva.

Ventos: Noroeste, fracos a moderados, com rajadas ocasionais.

Temperatura: Mín.: 26ºC Máx.: 36ºC

Previsão elaborada pela meteorologista Gilsane Costa Pinheiro