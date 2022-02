Predomínio de sol em todo o Estado do Rio Grande do Sul devido à atuação de uma massa de ar seco. Apenas a região do Litoral Norte com variação de nebulosidade e chance de pancadas isoladas de chuva.

Sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022

Céu: claro, passando a parcialmente nublado.

Vento: Nordeste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 19ºC Máx.: 36ºC

Sábado, 12 de fevereiro de 2022

Céu: nublado, com pancadas isoladas de chuva, passando a parcialmente nublado.

Vento: Nordeste/Leste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 21ºC Máx.: 35ºC

Domingo, 13 de fevereiro de 2022

Céu: nublado, com pancadas de chuva.

Vento: Sudeste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 21°C Máx.: 30ºC

Previsão elaborada pela meteorologista Gilsane Costa Pinheiro