Uma frente fria provocará pancadas de chuva no Estado, mas a chegada de uma massa de ar seco causará melhora no tempo a partir da fronteira com o Uruguai.

Sexta-feira, 11 de março de 2022

Céu: nublado, com pancadas isoladas de chuva, passando a parcialmente nublado

Ventos: de Sudeste, fracos a moderados, com rajadas

Temperatura: Mín.: 13ºC Máx.: 24ºC

Sábado, 12 de março de 2022

Céu: parcialmente nublado, com períodos de claro

Ventos: de Sudeste, fracos a moderados, com rajadas ocasionais

Temperatura: Mín.: 14ºC Máx.: 25ºC

Domingo, 13 de março de 2022

Céu: parcialmente nublado, com períodos de nublado

Ventos: de Sudeste/Leste, fracos a moderados, com rajadas ocasionais

Temperatura: Mín.: 15ºC Máx.: 25ºC

Previsão elaborada pelo meteorologista Eliton Lima de Figueiredo