Previsão do tempo

A maior parte do Rio Grande do Sul terá apenas variação de nebulosidade com a ação de uma massa de ar seco.

Sexta-feira, 18 de março de 2022

Céu: parcialmente nublado, passando a nublado com pancadas de chuva e trovoadas.

Ventos: Norte/Sudoeste, fracos a moderados com rajadas.

Temperatura: Mín.: 20ºC Máx.: 34ºC

Sábado, 19 de março de 2022

Céu: nublado com pancadas isoladas de chuva, passando a parcialmente nublado

Ventos: Sudeste, fracos a moderados

Temperatura: Mín.: 17ºC Máx.: 21ºC

Domingo, 20 de março de 2022

Céu: parcialmente nublado, passando a claro.

Ventos: Sudeste, fracos a moderados com rajadas

Temperatura: Mín.: 12ºC Máx.: 25ºC

Previsão elaborada pela meteorologista Vladair Morales de Oliveira