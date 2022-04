Previsão do tempo

Áreas de instabilidade vindas da Argentina entram pela Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul e devem causar pancadas de chuva, principalmente no Centro Oeste e no Norte do nosso Estado.

Sexta-feira, 08 de abril de 2022

Céu: Nublado, com pancadas isoladas de chuva, passando a parcialmente nublado.

Ventos: Leste, fracos a moderados, com rajadas ocasionais.

Temperatura: Mín.: 16ºC Máx.: 22ºC

Sábado, 09 de abril de 2022

Céu: Parcialmente nublado, passando a nublado

Ventos: Leste, fracos a moderados, com rajadas ocasionais.

Temperatura: Mín.: 13ºC Máx.: 23ºC

Domingo, 10 de abril de 2022

Céu: Parcialmente nublado, passando nublado com pancadas de chuva.

Ventos: Leste/Nordeste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 16ºC Máx.: 25ºC

Previsão elaborada pela meteorologista Eliane Grala Pereira Alves