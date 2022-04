Previsão do tempo

O avanço da frente fria que estava estacionária na metade Sul do Estado ocasiona temporais em todas as regiões. Após sua passagem, uma massa de ar frio ingressa, diminuindo as temperaturas.

Sexta-feira, 29 de abril de 2022

Céu: parcialmente nublado, passando a claro – nevoeiro.

Ventos: Sudoeste/Sudeste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 8ºC Máx.: 18ºC

Sábado, 30 de abril de 2022

Céu: parcialmente nublado, passando a nublado com pancadas de chuva e trovoadas – nevoeiro.

Ventos: Sudeste, fracos a moderados com rajadas ocasionais.

Temperatura: Mín.: 11ºC Máx.: 19ºC

Domingo, 1º de maio de 2022

Céu: Nublado com pancadas isoladas de chuva, passando a parcialmente nublado.

Ventos: Sudeste/Leste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 14ºC Máx.: 22ºC

Previsão elaborada pela meteorologista Gilsane Costa Pinheiro