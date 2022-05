Previsão do tempo

A atuação de uma massa de ar seco e frio sobre o Rio Grande do Sul deixará a maior parte do Estado com predomínio de sol. Apenas na região Oeste haverá um aumento da nebulosidade no decorrer da sexta-feira.

Sexta-feira, 06 de maio de 2022

Céu: parcialmente nublado, com períodos de nublado – nevoeiro.

Ventos: de Leste a Sudeste, fracos a moderados.

Temperatura: mín.: 11ºC máx.: 19ºC

Sábado, 07 de maio de 2022

Céu: nublado, passando a parcialmente nublado – nevoeiro.

Ventos: de Sudeste/Leste, fracos a moderados.

Temperatura: mín.: 10ºC máx.: 20ºC

Domingo, 08 de maio de 2022

Céu: claro, passando a parcialmente nublado – nevoeiro.

Ventos: de Nordeste, fracos a moderados.

Temperatura mín.: 11ºC máx.: 23ºC

Previsão elaborada pelo meteorologista Eliton Lima de Figueiredo