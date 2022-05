Previsão do tempo

Com o afastamento do ciclone extratropical para o oceano, o tempo fica estável na maior parte do Estado. O setor Leste apresenta maior nebulosidade e condições favoráveis para chuviscos em pontos isolados. Nas demais regiões, apenas variação de nebulosidade.

Sexta-feira, 13 de maio de 2022

Céu: claro, passando a parcialmente nublado – nevoeiro.

Ventos: Nordeste/Leste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 8ºC Máx.: 19ºC

Sábado, 14 de maio de 2022

Céu: nublado, passando a parcialmente nublado – nevoeiro.

Ventos: Sudeste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 11ºC Máx.: 19ºC

Domingo, 15 de maio de 2022

Céu: nublado com pancadas isoladas de chuva, passando a parcialmente nublado.

Ventos: Sudoeste, fracos a moderados, com rajadas ocasionais.

Temperatura: Mín.: 14ºC Máx.: 18ºC

Previsão elaborada pela meteorologista Gilsane Costa Pinheiro