Previsão do tempo

Uma massa de ar seco e frio ainda atua sobre o Rio Grande do Sul, mantendo as temperaturas baixas. Possibilidade de chuva apenas em pontos do extremo norte, nordeste e litoral norte devido à formação de áreas de instabilidade.

Sexta-feira, 03 de junho de 2022

Céu: parcialmente nublado – Nevoeiro – Geada.

Ventos: sudeste/leste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 4ºC Máx.: 14ºC

Sábado, 04 de junho de 2022

Céu: parcialmente nublado, com períodos de nublado – Nevoeiro.

Ventos: nordeste, fracos a moderados com rajadas ocasionais.

Temperatura: Mín.: 7ºC Máx.: 17ºC

Domingo, 05 de junho de 2022

Céu: nublado, com pancadas isoladas de chuva e períodos de parcialmente nublado.

Ventos: nordeste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 15ºC Máx.: 22ºC

Previsão elaborada pela meteorologista Vladair Morales de Oliveira