Previsão do tempo

A nebulosidade no extremo norte do Estado, associada à frente fria sobre Santa Catarina, pode causar pancadas fracas de chuva em pontos isolados da região Norte. As demais regiões terão céu com variação da nebulosidade.

Sexta-feira, 10 de junho de 2022

Céu: parcialmente nublado, com períodos de nublado – nevoeiro.

Ventos: leste/sul, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 7ºC Máx.: 15ºC

Sábado, 11 de junho de 2022

Céu: parcialmente nublado, com períodos de nublado – nevoeiro.

Ventos: sudoeste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 7ºC Máx.: 17ºC

Domingo, 12 de junho de 2022

Céu: Claro.

Ventos: sudoeste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 2ºC Máx.: 12ºC

Previsão elaborada pela meteorologista Eliane Grala Pereira Alves