Previsão do Tempo

Uma frente fria continua provocando pancadas de chuvas sobre todo o Rio Grande do Sul, com trovoadas principalmente nas regiões de fronteira com Santa Catarina. Temperaturas estáveis.

Sexta-feira, 24 de junho de 2022

Céu: nublado com pancadas isoladas de chuva, passando a nublado – nevoeiro

Ventos: sudeste, fracos a moderados, com rajadas ocasionais.

Temperatura: Mín.: 10ºC Máx.: 13ºC

Sábado, 25 de junho de 2022

Céu: nublado, passando a nublado com pancadas isoladas de chuva à noite – nevoeiro

Ventos: sudeste, fracos a moderados com rajadas ocasionais.

Temperatura: Mín.: 7ºC Máx.: 12ºC

Domingo, 26 de junho de 2022

Céu: nublado, passando a parcialmente nublado

Ventos: sudeste, fracos a moderados, com rajadas ocasionais.

Temperatura: Mín.: 5ºC Máx.: 12ºC

Previsão elaborada pelo meteorologista Gustavo Rasera