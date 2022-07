Previsão do tempo

Uma massa de ar seco e relativamente frio segue atuando sobre o Rio Grande do Sul, proporcionando céu claro sobre todo o Estado, com exceção do extremo Sul, que apresentará variação de nebulosidade. Temperaturas em ligeira elevação.

Sexta-feira, 01 de julho de 2022

Céu: parcialmente nublado

Ventos: sudeste/nordeste, fracos a moderados, com rajadas ocasionais.

Temperatura: Mín.: 6°C Máx.: 16°C

Sábado, 02 de julho de 2022

Céu: parcialmente nublado

Ventos: sul/oeste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 11°C Máx.: 20°C

Domingo, 03 de julho de 2022

Céu: nublado

Ventos: sudeste, fracos a moderados, com rajadas ocasionais.

Temperatura: Mín.: 12°C Máx.: 14°C

Previsão elaborada pelo meteorologista: Gustavo Rasera