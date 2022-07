Previsão do tempo

A região Sul do Rio Grande do Sul terá pancadas de chuva, mas a chegada de uma massa de ar seco e frio provocará uma melhora no tempo. Já as demais regiões ficarão com variação de nebulosidade e pancadas de chuva e trovoadas.

Sexta-feira, 08 de julho de 2022

Céu: parcialmente nublado, com períodos de nublado com pancadas de chuva e trovoadas.

Ventos: sudeste/leste, fracos a moderados com rajadas.

Temperatura: Mín.: 11°C Máx.: 17°C

Sábado, 09 de julho de 2022

Céu: parcialmente nublado, com períodos de nublado com pancadas de chuva.

Ventos: nordeste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 12°C Máx.: 20°C

Domingo, 10 de julho de 2022

Céu: nublado, passando a nublado com pancadas isoladas de chuva.

Ventos: nordeste, fracos a moderados com rajadas ocasionais.

Temperatura: Mín.: 14°C Máx.: 19°C

Previsão elaborada pelo meteorologista Gustavo Rasera