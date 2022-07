Previsão do tempo

A atuação de uma frente fria no oceano, associada a um sistema de baixa pressão no continente e a uma massa de ar mais quente e úmido, provoca pancadas de chuva com trovoadas no Sul, na Campanha e na Capital. Nas demais regiões, apenas variação de nebulosidade.

Sexta-feira, 22 de julho de 2022

Céu: parcialmente nublado, passando a nublado – nevoeiro.

Ventos: de leste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 17ºC Máx.: 24ºC

Sábado, 23 de julho de 2022

Céu: nublado com pancadas isoladas de chuva, passando a parcialmente nublado.

Ventos: de nordeste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 13ºC Máx.: 23ºC

Domingo, 24 de julho de 2022

Céu: Nublado, com períodos de parcialmente nublado.

Ventos: de nordeste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 17ºC Máx.: 24ºC

Previsão elaborada pelo meteorologista Eliton Lima de Figueiredo