Análise:

Uma massa de ar seco e frio continua predominando sobre o Rio Grande do Sul, o que mantém o tempo bom e as baixas temperaturas em todas as regiões.

Sexta-feira 14/05/2021

Céu: Parcialmente nublado com períodos de nublado – Nevoeiro

Ventos: Leste, fracos a moderados

Temperatura: Mín: 6ºC Máx: 21ºC

Sábado 15/05/2021

Céu: Parcialmente nublado com períodos de claro – Nevoeiro

Ventos: Leste/sudeste, fracos a moderados

Temperatura: Mín: 8ºC Máx: 22ºC

Domingo 16/05/2021

Céu: Claro com períodos de parcialmente nublado.

Ventos: Leste/sudeste, fracos a moderados

Temperatura: Mín: 9ºC Máx: 22ºC

Previsão elaborada pela meteorologista Vladair Morales de Oliveira