Previsão do tempo

Uma nova frente fria chega ao Estado com pancadas de chuva, trovoadas e rajadas de vento, atingindo todo o Rio Grande do Sul, com exceção do Noroeste, que ficará com variação de nebulosidade. A partir de sexta-feira, uma massa de ar seco e frio trará consigo tempo bom e temperaturas baixas, o que persiste no final de semana.

Sexta-feira, 29 de julho de 2022

Céu: parcialmente nublado, passando a claro.

Ventos: sudoeste, fracos a moderados com rajadas ocasionais.

Temperatura: Mín.: 7ºC Máx.: 14ºC

Sábado, 30 de julho de 2022

Céu: claro, com períodos de parcialmente nublado – nevoeiro.

Ventos: sudeste/nordeste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 6ºC Máx.: 17ºC

Domingo, 31 de julho de 2022

Céu: claro, com períodos de parcialmente nublado – nevoeiro.

Ventos: leste/sudeste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 6ºC Máx.: 20ºC

Previsão elaborada pelas meteorologistas: Eliane Grala Pereira Alves e Vladair Morales de Oliveira