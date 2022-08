Previsão do tempo

Uma massa de ar frio e seco adentra o Estado, deixando o céu claro ou com poucas nuvens em todas as regiões, provocando queda significativa das temperaturas. Há condição de formação de geada em todo o RS, com exceção das regiões próximas à costa.

Sexta-feira, 19 de agosto de 2022

Céu: claro – geada.

Ventos: sudoeste/sudeste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 2°C Máx.: 12°C

Sábado, 20 de agosto de 2022

Céu: claro – geada.

Ventos: sudeste/nordeste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 2°C Máx.: 14°C

Domingo, 21 de agosto de 2022

Céu: claro, com períodos de parcialmente nublado – geada.

Ventos: sudeste/nordeste, fracos.

Temperatura: Mín.: 3°C Máx.: 17°C

Previsão elaborada pelo meteorologista Gustavo Rasera