Previsão do tempo

Nesta sexta-feira, uma área de instabilidade atmosférica provocará pancadas de chuva na metade Sul do Estado no período da manhã, mas melhorando no decorrer do dia. As demais regiões terão predomínio de sol.

Sexta-feira, 26 de agosto de 2022

Céu: parcialmente nublado, passando a claro.

Ventos: de nordeste/norte, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 15ºC Máx.: 28ºC

Sábado, 27 de agosto de 2022

Céu: parcialmente nublado, passando a nublado com pancadas de chuva e trovoadas.

Ventos: de norte/sul, fracos a moderados com rajadas.

Temperatura: Mín.: 16ºC Máx.: 29ºC

Domingo, 28 de agosto de 2022

Céu: nublado com chuva, passando a parcialmente nublado.

Ventos: de sul, fracos a moderados com rajadas.

Temperatura: Mín.: 8ºC Máx.: 14ºC

Previsão elaborada pelo meteorologista Eliton Lima de Figueiredo