Previsão do tempo

A maior parte do Rio Grande do Sul terá predomínio de sol, mas a aproximação de uma frente fria, associada a um sistema de baixa pressão atmosférica, provocará pancadas de chuva e trovoadas a partir da região Oeste e da metade Sul do Estado. Na sexta-feira, uma massa de ar seco e frio deve começar a atuar, permanecendo no final de semana e proporcionando tempo bom e temperaturas baixas.

Sexta-feira, 02 de setembro de 2022

Céu: nublado, com pancadas de chuva e trovoadas e períodos de parcialmente nublado.

Ventos: oeste/sudoeste, fracos a moderados com rajadas.

Temperatura: Mín.: 16ºC Máx.: 19ºC

Sábado, 03 de setembro de 2022

Céu: parcialmente nublado, passando a claro.

Ventos: sudoeste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 7ºC Máx.: 15ºC

Domingo, 04 de setembro de 2022

Céu: parcialmente nublado, passando a claro.

Ventos: sudeste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 5ºC Máx.: 17ºC

Previsão elaborada pelos meteorologistas Vladair Morales de Oliveira e Eliton Lima de Figueiredo