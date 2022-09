Previsão do tempo

Nesta sexta-feira, o fluxo de umidade vinda do oceano deixará o Litoral Norte do Rio Grande do Sul com períodos de pancadas de chuva. As demais regiões terão apenas variação de nebulosidade.

Sexta-feira, 16 de setembro de 2022

Céu: parcialmente nublado, passando a claro – nevoeiro.

Ventos: de sudeste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 11ºC Máx.: 22ºC

Sábado, 17 de setembro de 2022

Céu: parcialmente nublado – nevoeiro.

Ventos: de nordeste, fracos a moderados com rajadas ocasionais.

Temperatura: Mín.: 9ºC Máx.: 24ºC

Domingo, 18 de setembro de 2022

Céu: parcialmente nublado, passando a nublado com pancadas de chuva e trovoadas a partir da noite.

Ventos: de nordeste, fracos a moderados com rajadas.

Temperatura: Mín.: 12ºC Máx.: 24ºC

Previsão elaborada pelo meteorologista Eliton Lima de Figueiredo