Previsão do tempo

Uma área de instabilidade atmosférica provocará pancadas de chuva e trovoadas na maior parte do Rio Grande do Sul. Apenas as regiões Oeste e Noroeste terão variação de nebulosidade.

Sexta-feira, 30 de setembro de 2022

Céu: nublado, com pancadas de chuva e trovoadas.

Ventos: de nordeste, fracos a moderados com rajadas ocasionais.

Temperatura: Mín.: 9ºC Máx.: 16ºC

Sábado, 01 de outubro de 2022

Céu: nublado com pancadas isoladas de chuva, passando a parcialmente nublado.

Ventos: de noroeste/sudoeste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 10ºC Máx.: 19ºC

Domingo, 02 de outubro de 2022

Céu: parcialmente nublado, com períodos de nublado – nevoeiro.

Ventos: de sudeste/nordeste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 12ºC Máx.: 22ºC

Previsão elaborada pelo meteorologista Eliton Lima de Figueiredo