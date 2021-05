Análise:

A aproximação de um sistema de baixa pressão do Rio Grande do Sul deixará o céu encoberto e com pancadas de chuva e trovoadas na maioria das regiões do Estado.

Sexta-feira, 21 de Maio

Céu: Nublado com chuva e trovoadas

Ventos: De Leste/nordeste, fracos a moderados com rajadas ocasionais

Temperaturas: Mín.: 13ºC Máx.: 16ºC

Sábado, 22 de Maio

Céu: Nublado com períodos de parcialmente nublado

Ventos: De Oeste, fracos a moderados com rajadas

Temperaturas: Mín.: 13ºC Máx.: 19ºC

Domingo, 23 de Maio

Céu: Nublado, passando a parcialmente nublado

Ventos: Noroeste, moderados com rajadas

Temperaturas: Mín.: 10ºC Máx.: 13ºC

Previsão elaborada pelo meteorologista Eliton Lima de Figueiredo