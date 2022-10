Previsão do tempo

Um sistema de baixa pressão atmosférica sobre o Rio Grande do Sul provocará pancadas de chuva em todas as regiões, com maior intensidade e trovoadas na metade Norte. Uma nova frente fria deve passar pelo Estado no sábado, trazendo aumento de temperatura antes de sua passagem e declínio após.

Sexta-feira, 07 de outubro de 2022

Céu: nublado com pancadas isoladas de chuva, passando a parcialmente nublado – nevoeiro.

Ventos: sudoeste/noroeste, fracos a moderados com rajadas.

Temperatura: Mín.: 13ºC Máx.: 22ºC

Sábado, 08 de outubro de 2022

Céu: claro, passando a nublado com pancadas isoladas de chuva.

Ventos: noroeste/sul, fracos a moderados com rajadas.

Temperatura: Mín.: 13ºC Máx.: 25ºC

Domingo, 09 de outubro de 2022

Céu: nublado, passando a parcialmente nublado.

Ventos: sudoeste, fracos a moderados com rajadas.

Temperatura: Mín.: 10ºC Máx.: 17ºC

Previsão elaborada pelos meteorologistas Eliton Lima de Figueiredo

e Vladair Morales de Oliveira