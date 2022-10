Previsão do tempo

Uma frente fria associada a um sistema de baixa pressão atmosférica provocará pancadas de chuva e trovoadas no Norte, na Serra e no Litoral Norte do Estado. Já as demais regiões terão predomínio de sol.

Sexta-feira, 14 de outubro de 2022

Céu: claro, com períodos de parcialmente nublado.

Ventos: sudoeste/sudeste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 9ºC Máx.: 20ºC

Sábado, 15 de outubro de 2022

Céu: nublado, com pancadas de chuva.

Ventos: leste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 11ºC Máx.: 20ºC

Domingo, 16 de outubro de 2022

Céu: nublado, com pancadas de chuva.

Ventos: sudeste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 14ºC Máx.: 20ºC

Previsão elaborada pela meteorologista Eliane Grala Pereira Alves