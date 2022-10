Previsão do tempo

No Norte, na Serra e no Litoral Norte poderá haver pancadas de chuva devido a áreas de instabilidade associadas a uma frente fria. Nas demais regiões, predomínio de sol. No domingo, uma frente fria traz chuva novamente. Após sua passagem, haverá declínio nas temperaturas.

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Céu: claro – nevoeiro.

Ventos: nordeste/sudeste, fracos.

Temperatura: Mín.: 13ºC Máx.: 28ºC

Sábado, 29 de outubro de 2022

Céu: parcialmente nublado, passando a nublado com pancadas de chuva e trovoadas – nevoeiro.

Ventos: nordeste/oeste, fracos.

Temperatura: Mín.: 16ºC Máx.: 32ºC

Domingo, 30 de outubro de 2022

Céu: nublado com pancadas de chuva e trovoadas, e períodos de parcialmente nublado.

Ventos: noroeste/sudoeste, fracos a moderados com rajadas.

Temperatura: Mín.: 21ºC Máx.: 29ºC

Previsão elaborada pelas meteorologistas Eliane Grala Pereira Alves e Vladair Morales de Oliveira