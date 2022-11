Previsão do tempo

A região Sul do Rio Grande do Sul estará sob influência de uma massa de ar frio e seco que manterá os dias ensolarados e com pouca nebulosidade na maioria das regiões.

Sexta-feira, 04 de novembro de 2022

Céu: claro, com períodos de parcialmente nublado.

Ventos: de leste/sudeste, fracos a moderados com rajadas ocasionais.

Temperatura: Mín.: 11°C Máx.: 23°C

Sábado, 05 de novembro de 2022

Céu: claro, com períodos de parcialmente nublado – nevoeiro.

Ventos: de leste/sudeste, fracos a moderados com rajadas ocasionais.

Temperatura: Mín.: 11°C Máx.: 25°C

Domingo, 06 de novembro de 2022

Céu: claro, com períodos de parcialmente nublado.

Ventos: de leste/sudeste, fracos a moderados com rajadas ocasionais.

Temperatura: Mín.: 11°C Máx.: 25°C

Previsão elaborada pelo meteorologista Henrique Repinaldo