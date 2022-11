Previsão do tempo

A atuação de uma massa de ar seco sobre o Estado deixará a maioria das regiões com predomínio de sol. Devido ao fluxo de umidade do oceano, as regiões próximas ao litoral terão variação de nebulosidade. Na fronteira com a Argentina, haverá aumento de nebulosidade com possibilidade de pancadas de chuva.

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Céu: nublado, passando a parcialmente nublado.

Ventos: leste/nordeste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 16ºC Máx.: 28ºC

Sábado, 12 de novembro de 2022

Céu: parcialmente nublado, com chuva fraca isolada – nevoeiro.

Ventos: nordeste/leste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 16ºC Máx.: 33ºC

Domingo, 13 de novembro de 2022

Céu: parcialmente nublado, passando a nublado com pancadas de chuva e trovoadas.

Ventos: nordeste/noroeste, fracos a moderados com rajadas.

Temperatura: Mín.: 19ºC Máx.: 31ºC

Previsão elaborada pelos meteorologistas Henrique Repinaldo e Vladair Morales de Oliveira