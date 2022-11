Previsão do tempo

Uma massa de ar seco segue atuando sobre o Rio Grande do Sul, deixando o tempo ensolarado em todas as regiões. Variação de nebulosidade na região Sul e no Litoral Norte. Temperaturas em elevação.

Sexta-feira, 25 de novembro de 2022

Céu: claro.

Ventos: de leste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 15ºC Máx.: 30ºC

Sábado, 26 de novembro de 2022

Céu: claro, com períodos de parcialmente nublado – nevoeiro.

Ventos: de leste, fracos a moderados com rajadas ocasionais.

Temperatura: Mín.: 15ºC Máx.: 30ºC

Domingo, 27 de novembro de 2022

Céu: claro, passando a parcialmente nublado – nevoeiro.

Ventos: de sudeste, fracos a moderados com rajadas.

Temperatura: Mín.: 19ºC Máx.: 31ºC

Previsão elaborada pelo meteorologista Eliton Lima de Figueiredo