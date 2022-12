Previsão do tempo

Uma massa de ar quente e estável predomina sobre o Rio Grande do Sul, proporcionando céu claro, pouca nebulosidade e temperaturas em elevação em praticamente todas as regiões. Devido às altas temperaturas, à tarde, na região Norte e na fronteira com a Argentina, pode ocorrer a formação de áreas de instabilidade, acompanhadas de pancadas de chuva.

Sexta-feira, 09 de dezembro de 2022

Céu: claro, passando a parcialmente nublado.

Ventos: nordeste/leste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 19ºC Máx.: 33ºC

Sábado, 10 de dezembro de 2022

Céu: nublado, com pancadas isoladas de chuva e trovoadas.

Ventos: sudoeste/sudeste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 21ºC Máx.: 30ºC

Domingo, 11 de dezembro de 2022

Céu: nublado, com pancadas de chuva e períodos de parcialmente nublado.

Ventos: sudeste/nordeste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 21ºC Máx.: 31ºC

Previsão elaborada pelos meteorologistas Eliane Grala Pereira Alves

e Henrique Repinaldo