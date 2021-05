Áreas de instabilidade vindas do Paraguai chegam à fronteira oeste e norte do Estado, onde poderão provocar chuva intensa, acompanhada de trovoadas e vento. Há possibilidade de ocorrência de granizo em pontos isolados do Centro, Oeste e Norte. Uma frente fria chega pelo Sul do Rio Grande do Sul, e causará pancadas de chuva nesta região. A temperatura se manterá estável.

Sexta-feira 28/05/2021

Céu: Nublado com pancadas de chuva e trovoadas.

Vento: Norte/sudoeste, fraco a moderado.

Temperatura: Mín.: 14ºC Máx.: 17ºC

Sábado 29/05/2021

Céu: Nublado com pancadas de chuva, passando a claro.

Vento: Sudoeste, fraco a moderado com rajadas.

Temperatura: Min.: 13ºC Máx.: 18ºC

Domingo 30/05/2021

Céu: Claro.

Vento: Sudeste, fraco a moderado.

Temperatura: Min.: 6°C Máx.:14ºC

Meteorologista: Gilsane Costa Pinheiro